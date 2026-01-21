Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию, чтобы угодить США

Нарастает ощущение, что события выходят из-под контроля, отметил собеседник агентства

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Существует риск, что Европа согласится передать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, принимающего участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Читайте также Военные учения и потеря смысла НАТО. Реакция ЕС на притязания США на Гренландию

По его словам, многие в Европе согласны, что "сложившемуся после Второй мировой войны порядку пришел конец" и что захват президентом США Дональдом Трампом территорий изменит мировую политику. Источник агентства выразил опасение, что европейские лидеры могут согласиться отдать Гренландию "в очередной попытке умиротворить Белый дом".

Bloomberg также отмечает, что европейские чиновники были ошеломлены потерей поддержки США и тем, как быстро Вашингтон перешел от дружественного подхода к враждебному. Некоторые из них признали, что не понимают, "как реагировать на шквал постоянно меняющихся угроз и требований, которые не поддаются логике", указывает агентство.

"Возобновление требований американского лидера к Дании передать крупнейший в мире остров в сочетании с новыми угрозами введения тарифов и попыткой создать конкурирующий с ООН глобальный форум по вопросам безопасности, произошло в момент уязвимости" сообщества, говорится в публикации. Евросоюз, уже расколовшийся из-за конфликта на Украине, испытывает, как констатирует агентство, "экономические трудности и не уверен в том, насколько он может полагаться на американские гарантии безопасности, которые когда-то составляли его основу".

Нарастает ощущение, что события "выходят из-под контроля, поскольку Европа, несмотря ни на что, движется к новым и гораздо более враждебным отношениям с Белым домом", отмечает Bloomberg.