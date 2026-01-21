Баку принял приглашение Трампа войти в число учредителей "Совета мира" по Газе

В МИД Азербайджана отметили, что американской стороне будет направлено официальное письмо с подтверждением согласия войти в состав организации

БАКУ, 21 января. /ТАСС/. Азербайджан принял предложение президента США Дональда Трампа войти в "Совет мира" по Газе в качестве государства-учредителя. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"16 января президент США Дональд Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием "Совет мира" и пригласил Азербайджан стать государством - учредителем организации. Азербайджанская Республика приняла данное приглашение и довела до [сведения] США свое намерение стать членом "Совета мира" в качестве государства-учредителя", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что американской стороне будет направлено официальное письмо с подтверждением согласия войти в состав "Совета мира".

Израиль и движение ХАМАС 9 октября 2025 года при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Трамп ранее заявлял, что возглавит "Совет мира", который должен взять на себя внешнее управление Газой на переходный период. Глава вашингтонской администрации в ноябре сообщил, что данная структура будет включать лидеров "очень важных и очень уважаемых государств".