FT: организаторы ВЭФ хотят перенести из Давоса место проведения форума

Речь, в частности, шла о Детройте и Дублине, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) рассматривают возможность переноса места проведения форума из Давоса в один из городов Евросоюза или США, или же использования различных площадок на ротационной основе. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Устроители ВЭФ всесторонне рассматривают "вопрос о необходимости смены места проведения главного ежегодного заседания, полагая, что мероприятие переросло традиционную альпийскую площадку в Давосе", пишет газета.

Временный сопредседатель форума, генеральный директор американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк, "в частном порядке обсуждал варианты, включая перенос саммита из Давоса или же использование площадок на ротационной основе". Речь, в частности, шла о Детройте и Дублине.

Финк стремится "переформатировать форум, который подвергался широкой критике за излишнюю элитарность и оторванность от реальности", утверждая, что он не должен ограничиваться политическими и деловыми лидерами, обычно посещающими это мероприятие, проинформировали источники.

ВЭФ должен, как считает его временный сопредседатель, "начать делать что-то новое: проводиться <...> в тех местах, где фактически строится современный мир". "Давос, да. Но и <...> Детройт и Дублин, а также такие города, как Джакарта и Буэнос-Айрес", - приводит его слова FT.