WSJ: Канада опасается, что США нарушат ее суверенитет в ситуации с Гренландией

Газета The Globe and Mail ранее сообщала, что вооруженные силы Канады разработали план действий на случай вторжения Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты в случае попытки присоединить Гренландию могут следом решиться нарушить суверенитет соседней Канады. Такое мнение высказал неназванный канадский парламентарий в беседе с газетой The Wall Street Journal (WSJ).

"Существует ненулевая вероятность того, что суверенитет Канады может быть нарушен. И если суверенитет Гренландии будет нарушен, мы можем стать следующими", - сказал он изданию.

Ранее канадская газета The Globe and Mail сообщала, что вооруженные силы Канады разработали план действий на случай вторжения США. Официальные канадские источники при этом заявили, что считают вторжение США на свою территорию маловероятным.

Как передавало агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, принимающего участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, существует риск, что Европа согласится передать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.