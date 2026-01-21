Бывшего премьер-министра Южной Кореи приговорили к 23 годам по делу о мятеже

Хан Док Су обвинили в участии в мятеже в качестве одной из ключевых фигур и в оказании содействия лидеру заговорщиков, под которым подразумевается бывший президент Юн Сок Ёль

Хан Док Су (в центре) © Chung Sung-Jun/ Pool Photo via AP

СЕУЛ, 21 января. /ТАСС/. Суд первой инстанции приговорил бывшего премьер-министра Республики Корея Хан Док Су к 23 годам лишения свободы по делу о мятеже против конституционного строя в связи с введением высшим руководством страны военного положения в 2024 году. Трансляцию судебного заседания вел телеканал YTN.

Хан Док Су признали виновным в участии в мятеже в качестве одной из ключевых фигур, фабрикации подложных документов, нарушении закона о президентских архивах и лжесвидетельстве. Прокуратура просила для него 15 лет тюрьмы. Бывшего премьера взяли под стражу в зале суда, что произошло впервые в истории Республики Корея.

В декабре 2024 года на тот момент президент страны Юн Сок Ёль объявил военное положение в нарушение конституции, за что его впоследствии отстранили от власти. Хан Док Су на тот момент занимал пост премьер-министра, а затем временно исполнял обязанности президента Республики Корея. Приговор может быть обжалован, система судов общей юрисдикции в Республике Корея состоит из трех уровней.

"Объявление военного положения 3 декабря, издание незаконного, неконституционного указа, попытка арестовать представителей парламента и ЦИК с помощью военных и полиции соответствует критериям мятежа. Это был дворцовый переворот", - дал суд оценку попытке объявить военное положение. Обвинение считает Юн Сок Ёля лидером мятежников, ранее прокуратура запросила для него смертную казнь.

"Премьер-министр должен защищать закон и конституцию, на него возложена ответственность за поддержание демократии. Но он отвернулся от своего долга и принял участие в мятеже, допуская, что он может завершиться успехом", - посчитал суд. "Этим он нанес народу незаживающую рану", - заявил судья. Следствие посчитало, что предложение о проведении совещания кабинета министров перед объявлением военного положения равнозначно участию в мятеже. Ему также вменяется то, что он не стал спорить с решением президента о введении военного положения, несмотря на его незаконный характер.

Как сообщил судья, Хан Док Су попытался скрыть документы, "связанные с военным положением, ради собственной безопасности, изготовил и уничтожил подложные документы, чтобы процедура по объявлению военного положения выглядела законной, солгал в Конституционном суде". При этом суд не поддержал обвинения прокуратуры по статье о "помощи лидеру заговорщиков", поскольку Хан Док Су выступал в роли ключевого участника, а не рядового исполнителя. Его также признали невиновным по части обвинений, связанных с созданием и применением незаконных документов.