WSJ: цель отправки военных из ЕС в Гренландию заключалась в сдерживании США

По данным газеты, официально отправка солдат позиционировалась европейскими столицами как учения, направленными против России и Китая

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Целью символической отправки Данией, Францией и другими европейскими странами своих солдат в Гренландию в этом месяце было сдерживание США и демонстрация готовности ЕС повысить потенциальные издержки для Вашингтона в случае его вторжения на остров. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

При этом официально отправка солдат позиционировалась европейскими столицами как учения, направленными против России и Китая. О намерениях демонстрации силы в адрес США официально не заявлялось.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на датские источники сообщала, что отправке солдат предшествовали "месяцы бесплодной дипломатии" с Вашингтоном. Копенгаген, по их словам, неоднократно и безуспешно пытался добиться от США заверения о намерениях в отношении Гренландии. В автономию на учения были направлены несколько десятков солдат из Дании, Германии и Франции, а также два военных из Финляндии и один из Великобритании.

17 января президент США Дональд Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.