Politico: раздоры вокруг Гренландии отодвинули тему Украины на второй план

Все более воинственная риторика американского лидера Дональда Трампа, включая его заявление о том, что он больше не чувствует себя обязанным думать "исключительно о мире", и его отказ исключить захват остров силой, "подпитывает панику в Европе в преддверии его выступления в среду на форуме в Давосе", пишет издание

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Изменения глобальных дипломатических приоритетов, стремление европейских лидеров на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе убедить президента США Дональда Трампа отказаться от намерения завладеть Гренландией, отодвинули тему Украины на второй план. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Лидеры ЕС планировали на этой неделе, по свидетельству издания, "сосредоточиться на Украине и использовать запланированную встречу с Трампом, чтобы заручиться личной поддержкой президента США гарантий безопасности для послевоенной" страны. Однако по мере изменения дипломатических приоритетов Киев все чаще "рискует быть забытым", что вызывает растущее недовольство на Украине и в Европе на фоне нарастающих угроз Трампа захватить богатую полезными ископаемыми Гренландию.

Все более воинственная риторика американского лидера, включая его заявление на этой неделе о том, что он больше не чувствует себя обязанным думать "исключительно о мире", и его отказ исключить захват Гренландии силой, "подпитывает панику в Европе в преддверии его выступления в среду на форуме в Давосе", говорится в публикации.

Европейцы "не ожидают какого-либо радужного будущего после всех разговоров и угроз, которые слышали в течение последних дней", приводит FT высказывание министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен. "Я очень надеюсь, что мы сможем как можно скорее вернуться к обсуждению того, как положить конец" конфликту на Украине, отметила глава МИД в подкасте Politico EU Confidential.