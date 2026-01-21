Медведчук: гарантий, что "Совет мира" Трампа сможет решать конфликты, пока нет

Глава движения "Другая Украина" обратил внимание в этой связи на кризис в ООН

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пока рано говорить, сможет ли организованный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" разрешать различные конфликты, ведь для этого в первую очередь надо устранить их причины. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик обратил внимание в этой связи на кризис в ООН. "ООН не справилась с конфликтами на Ближнем Востоке, в Венесуэле и на Украине, как и с многими другими, но гарантировать, что с этим справится "Совет мира" пока нельзя. [Президент РФ] Владимир Путин не раз подчеркивал, что для решения конфликта требуется устранение его причин", - написал он в авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

Медведчук задался вопросом, сможет ли Трамп как лидер "Совета мира" найти причины конфликта в секторе Газа и устранить их, опираясь на мировое сообщество. "Для этого эти причины он должен назвать, а после предложить план по борьбе с ними. Ни первого, ни второго он еще не сделал. Если он это сделает, какие-то страны с этим согласятся, а какие-то нет, как это уже сделал [президент Франции Эмманюэль]Макрон. [Владимир] Зеленский не в счет. И это определит международную повестку не только для Газы, но и для будущего отношений в мире", - заключил политик.

Ранее лидеры ряда стран получили от США предложения войти в состав "Совета мира". Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.