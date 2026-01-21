Экс-премьер Молдавии Тарлев назвал тупиковым курс на выход из СНГ

Такие шаги последовательно разрушают политическое и ценностное восприятие ЕС внутри страны, превращая европейский вектор в инструмент давления и внутреннего раскола, указал политик

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Выход Молдавии из СНГ - тупиковый путь, который не укрепит государственность, не повысит уровень безопасности и не улучшит жизнь граждан. Об этом заявил ТАСС бывший премьер республики (2001-2008) Василий Тарлев, комментируя планы денонсировать ключевые соглашения с СНГ, которые представил глава молдавского МИД Михай Попшой.

"Это [выход Молдавии из СНГ] тупиковый путь. Он не укрепляет государственность Молдовы, не повышает уровень безопасности и не улучшает жизнь граждан. Напротив, подобные шаги последовательно разрушают политическое и ценностное восприятие Европейского союза внутри страны, превращая европейский вектор из идеи развития в инструмент геополитического давления и внутреннего раскола", - сказал Тарлев. По его словам, президент Молдавии Майя Санду и правительство, сформированное ее правящей Партией действия и солидарности, анонсировав выход из СНГ, стремится вбить клин между Молдавией и Россией.

Как подчеркнул Тарлев, заявление главы МИД о выходе страны из СНГ "не имеет ничего общего с реальной оценкой эффективности или неэффективности самой организации". "Речь идет не о СНГ как таковом. Речь идет о сознательной и демонстративной попытке зафиксировать разрыв отношений с Москвой - политически, символически и в перспективе институционально. Но СНГ - это не только Россия", - указал экс-премьер. По его мнению, действия партии власти в Молдавии, включая и подготовку к введению визового режима с Российской Федерацией, укладываются в более широкий внешний контекст. На фоне сложных и противоречивых переговоров о прекращении огня на Украине и обсуждений параметров будущего мирного договора они стремятся перестраховаться и окончательно "вбить клин между Молдовой и Россией", закрепив Кишинев "в своей сфере влияния без возможности маневра".

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которая провозгласила курс на интеграцию в Евросоюз и отказалась участвовать в саммитах Содружества. В феврале 2023 года правительство республики объявило о планах денонсации свыше 120 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. При этом Попшой уточнил, что Кишинев не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках Содружества.