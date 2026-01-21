В перечне Трампа Хантер Байден назван "наркоманом и аферистом"
ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Перечень успехов за год президентства Дональда Трампа содержит в том числе сведения о лишении Хантера Байдена - сына экс-лидера США Джо Байдена - государственной охраны. В опубликованном на сайте Белого дома списке мужчина описывается как наркоман и мошенник.
"Лишили скандально известного наркомана и афериста Хантера Байдена его охраны из Секретной службы, оплачиваемой средствами налогоплательщиков", - говорится в списке достижений из 365 позиций.
Перед президентскими выборами 2020 года газета New York Post опубликовала материал, в основу которого легла конфиденциальная переписка Хантера Байдена по электронной почте. Переписка свидетельствовала о том, что Хантер Байден пытался воспользоваться служебным положением отца в собственных интересах в деловой сфере. В ноутбуке также был найден ряд фотографий и видеозаписей, на которых он употребляет наркотики и распивает алкогольные напитки.