В перечне Трампа Хантер Байден назван "наркоманом и аферистом"

В перечне успехов за год президентства американского лидера содержится пункт о лишении сына экс-лидера США Джо Байдена "охраны из Секретной службы, оплачиваемой средствами налогоплательщиков"

Хантер Байден © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Перечень успехов за год президентства Дональда Трампа содержит в том числе сведения о лишении Хантера Байдена - сына экс-лидера США Джо Байдена - государственной охраны. В опубликованном на сайте Белого дома списке мужчина описывается как наркоман и мошенник.

"Лишили скандально известного наркомана и афериста Хантера Байдена его охраны из Секретной службы, оплачиваемой средствами налогоплательщиков", - говорится в списке достижений из 365 позиций.

Перед президентскими выборами 2020 года газета New York Post опубликовала материал, в основу которого легла конфиденциальная переписка Хантера Байдена по электронной почте. Переписка свидетельствовала о том, что Хантер Байден пытался воспользоваться служебным положением отца в собственных интересах в деловой сфере. В ноутбуке также был найден ряд фотографий и видеозаписей, на которых он употребляет наркотики и распивает алкогольные напитки.