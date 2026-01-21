Польша продлила запрет на предоставление убежища на границе с Белоруссией

Сейм 10 января одобрил такой шаг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство Польши постановило продлить на очередные 60 дней запрет на прием заявлений на получение убежища на границе с Белоруссией. Документ опубликован на польском портале правовой информации.

Сейм (нижняя палата польского парламента) 10 января одобрил такой шаг.

В конце марта 2024 года правительство Польши приостановило действие права на подачу заявления на получение убежища на границе с Белоруссией на 60 дней, после чего ограничение несколько раз продлевалось на аналогичный срок. Механизм, который властям удалось закрепить на законодательном уровне, стал объектом критики правозащитников и польских левых.