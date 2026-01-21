Экс-премьер Молдавии Филат: отношения с США ухудшились из-за ошибок Санду

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Молдавия утратила привилегированный характер отношений с США из-за непоследовательной политики президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат.

Бывший премьер считает серьезной ошибкой "публичную поддержку, оказанную президентом Майей Санду политическим оппонентам Дональда Трампа на президентских выборах в США - Джо Байдену и Камале Харрис". В результате отношения с Вашингтоном приобрели "минималистский характер", который характеризуют "отсутствие контактов на высшем уровне, отсутствие Молдавии в стратегии безопасности США, непреференциальный экономический режим и накопленные политические раздражители", написал Филат в своем Telegram-канале.

По его словам, весьма серьезным сигналом охлаждения отношений является отсутствие уже более двух лет американского посла в Кишиневе на фоне контекста, определяемого конфликтом на Украине, а также то, что Молдавия "не включена в явном виде в стратегию национальной безопасности США".

По мнению экс-премьера, экономические связи с США "также не отличаются прочностью и носят преимущественно технический характер". "Американская экономическая поддержка, ранее имевшая существенный масштаб, сегодня сведена к точечной помощи, а не к экономической интеграции или открытию стратегически значимого рынка для Молдовы", - отметил он. Не свидетельствует, по его словам, о преференциальном режиме и введение одних из самых высоких таможенных пошлин в Европе.

Филат также напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа включила Молдавию в список 75 государств, граждане которых сталкиваются с отказами в иммиграционных визах в США. А недавний визит в Вашингтон председателя парламента Игоря Гросу и министра иностранных дел Михая Попшоя не сопровождался приемом со стороны высокопоставленных американских должностных лиц. Кроме того, как указал экс-премьер, Трамп упомянул Молдавию в негативном ключе в своей инаугурационной речи в рамках критики внешних расходов, осуществляемых через USAID.