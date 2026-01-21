Дания направила фрегат ПВО на учения в Гренландию

Он оснащен радиолокационными системами, способными вести наблюдение за большими территориями

Редакция сайта ТАСС

Фрегат ВМС Дании Peter Willemoes © Axel Heimken/ dpa via Reuters Connect

СТОКГОЛЬМ, 21 января. /ТАСС/. Один из кораблей ВМС Дании - фрегат ПВО Peter Willemoes - присоединился к учениям "Арктическая выносливость" в Гренландии, которые начались на прошлой неделе. Наращивание военного присутствия Дании в Арктике продолжается, сообщает Danmarks radio.

Читайте также Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

Фрегат оснащен радиолокационными системами, способными вести наблюдение за большими территориями как с кораблей, так и с самолетов.

Как стало известно телеканалу TV2, в 2026 году в Гренландию также может быть направлено до 1 тыс. датских военных - из армии, ВМФ и ВВС. В настоящее время, по имеющимся данным, в столицу острова Нуук и в местечко Кангерлуссуак на западе прибыло около 300 военнослужащих. Кроме того, на месте находится персонал датского Арктического командования.

14 января правительство Гренландии и Министерство обороны Дании сообщили о решении продолжить активизацию учений датских вооруженных сил в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО в связи "с геополитической напряженностью" в Арктике. О намерении послать своих военных на остров заявили Великобритания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция и Швеция.

17 января президент США Дональд Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.