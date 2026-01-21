КНР не намерена соревноваться с кем-либо на фоне нестабильности на Западе

Китай стремится быть "позитивной и стабилизирующей силой", а не участником геополитических игр, отметил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Пекин не стремится использовать внешнеполитическую нестабильность или проблемы в западных странах для усиления собственных геополитических позиций. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Мы не намерены и не будем соревноваться с какой-либо страной за влияние", - подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос, не считает ли Китай выгодным для себя хаос, который сеет администрация президента США Дональда Трампа. По его словам, Китай всегда придерживается независимой мирной внешней политики и развивает дружественные отношения со всеми странами на основе взаимного уважения.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что Китай стремится быть "позитивной и стабилизирующей силой", а не участником геополитических игр.