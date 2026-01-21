Депутаты Рады обвинили в энергокризисе Зеленского и участников схемы Миндича

Депутат Рады Алексей Гончаренко указал на то, что "никто наказания не понес" за то, что у украинцев "нет света, тепла и отопления"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады обвинили в энергокризисе на Украине Владимира Зеленского и участников коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича.

"Мне кажется, что многие начали забывать, что друг Зеленского, в квартире которого он праздновал свой день рождения, Тимур Миндич украл $100 млн на энергетике (это пока доказано)", - написал Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

Парламентарий указал на то, что "никто наказания не понес" за то, что у украинцев "нет света, тепла и отопления". Гончаренко отметил, что большинство назначенных министров - "друзья, знакомые или бизнес-партнеры Зеленского и его окружения", а все они перед назначением "проходили собеседование с Зеленским или его доверенными лицами".

Вместе с тем депутат Рады Ярослав Железняк пожаловался у себя в Telegram-канале, что у него дома "уже больше суток нет света". "Последний раз было буквально пару часов ночью", - подчеркнул он. Железняк вдвойне возмутился, когда наткнулся на слова бывшего министра энергетики Светланы Гринчук о том, что она на посту делала все возможное. "Ты, животное, должна не сидеть в тепле, увешанная брендами, а гнить в тюрьме!" - заявил парламентарий.

В настоящее время на Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения электричества из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры. По информации властей, самая сложная ситуация сложилась в Киеве, а также в столичном регионе и областях севера, востока и юго-востока страны.

"Миндичгейт"

10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Координатором схемы следствие назвало друга Зеленского Миндича. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире бизнесмена, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

По данным следствия, в деле замешаны бывшие и действовавшие на момент обнародования данных члены кабмина. Скандал привел к отставке министра юстиции Германа Галущенко и Гринчук. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский был вынужден уволить его.

Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Украинские СМИ давно уже отмечают, что обнародованная на данный момент информация о коррупционной схеме - это лишь часть имеющихся у следствия данных и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках.