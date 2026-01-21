Бессент: Трамп прибудет в Давос с опозданием примерно на три часа

Глава Минфина США уточнил, что не видел обновленного рабочего графика американского лидера

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибудет с опозданием примерно на три часа в Давос, где он примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессент на пресс-конференции в Давосе.

"Я думаю, что президент Трамп опоздает примерно на три часа. Я не видел его обновленного рабочего графика", - сказал глава финансового ведомства. Ранее самолет с американским лидером на борту вылетел в Цюрих после приземления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном из-за неполадок. По данным пресс-пула Белого дома, Трамп пересел на самолет меньшего размера. Решение вернуться на авиабазу Эндрюс было принято после выявления неполадок в работе бортового электрооборудования.