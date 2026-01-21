Китай выступил в защиту ООН из-за слов Трампа о ее возможной замене "Советом мира"

КНР получила приглашение от американской стороны принять участие в организации, отметил официальный представитель МИД Го Цзякунь

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь © Артем Иванов/ ТАСС

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Пекин намерен твердо отстаивать международную систему, в центре которой находится ООН, невзирая на изменения внешнеполитической обстановки. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о том, что создаваемый им "Совет мира" может прийти на смену всемирной организации.

"Китай всегда практикует истинный мультилатерализм. Как бы ни менялась международная ситуация, Китай будет твердо защищать систему, в центре которой находится ООН, международный порядок, основанный на международном праве, и основные нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН", - подчеркнул дипломат.

Представитель ведомства также сообщил о том, что Китай получил приглашение от американской стороны принять участие в организации.

Ранее президент США допустил, что "Совет мира", создаваемый для урегулирования ситуации в Газе, в будущем может заменить ООН.