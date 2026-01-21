Депутат Рады Гетманцев заявил, что "рычал как лев" по совету главы МВФ

Кристалина Георгиева, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, посоветовала украинцам "верить в себя как во льва" и "рычать по утрам", чтобы обрести уверенность

Редакция сайта ТАСС

Депутат Рады от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев © Анна Марченко/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутат от правящей партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что по совету директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой "рычал как лев", но ему это не помогло согреться.

Ранее глава МВФ, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, посоветовала украинцам "верить в себя как во льва" и "рычать по утрам", чтобы обрести уверенность.

"Знаю, что вас интересует, как в Верховной раде? Вода есть. Тепла нет. <...> Пытался "рычать как лев". Помогло не очень", - написал Гетманцев в Telegram-канале.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере. 20 января в Киеве произошла новая серия взрывов. После этого в столице начались новые перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Не исключением стало и здание украинского парламента.