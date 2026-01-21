ЕС проведет внеочередной саммит 12 февраля для обсуждения экономических вызовов

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Глава Евросовета Антониу Кошта объявил о созыве 12 февраля еще одного внепланового саммита ЕС для проведения дискуссии по проблемам обеспечения благосостояния Европы.

"12 февраля я созову европейских лидеров на сессию стратегического мозгового штурма, чтобы обсудить, как наилучшим образом использовать весь потенциал единого рынка ЕС в нынешних геополитических обстоятельствах", - заявил он на сессии Европарламента в Страсбурге.

Среди тем, которые, по словам Кошты, обсудят участники этой встречи, - сокращение бюрократии, упрощение условий для развития бизнеса в ЕС, снижение цен на энергию, упрощение движения капиталов внутри Евросоюза и ужесточение контроля соцсетей и цифрового пространства, включая меры противодействия "цифровым олигархам", под которыми в Брюсселе подразумевают глав ключевых американских цифровых корпораций, в первую очередь Илона Маска, отношения которого с Еврокомиссией в последние месяцы быстро ухудшаются.