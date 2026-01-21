ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреСитуация вокруг Гренландии

Фон дер Ляйен посулила Гренландии "невиданный всплеск инвестиций"

Евросоюз намерен "защищать суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии", отметила председатель ЕК
Редакция сайта ТАСС
08:35
© Sean Gallup/ Getty Images

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала невиданный всплеск инвестиций в экономику Гренландии, чтобы поддержать ее суверенитет. Об этом она заявила, выступая на сессии Европарламента.

Читайте также

Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

"Гренландию ждет невиданный всплеск инвестиций", - заявила она, подчеркнув, что Евросоюз намерен "защищать суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии". По словам главы ЕК, у Брюсселя "есть для этого инструменты". 

БельгияДанияФон дер Ляйен, Урсула