Министр безопасности США пообещала посадить сорвавших богослужение в Миннесоте

Кристи Ноэм отметила, что Вашингтон намерен решительно бороться с нарушениями закона в сфере защиты прав верующих

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм пообещала посадить левых активистов, ворвавшихся в церковь в штате Миннесота во время богослужения и устроивших там акцию в поддержку мигрантов, и других причастных к инциденту лиц.

"Грядут аресты. На этих выходных выступающая против миграционной полиции толпа атаковала церковь, находясь под влиянием покрывающих нелегалов политиков и СМИ. Первая поправка [к Конституции США] защищает права на свободу слова и мирные собрания - не на бунты. <...> Эти агитаторы будут привлечены к ответственности", - написала Ноэм на своей странице в X.

Она добавила, что власти США намерены решительно бороться с нарушениями закона в сфере защиты прав верующих.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что богослужение в церкви было сорвано "профессиональными" подстрекателями.

18 января группа протестующих ворвалась в церковь в городе Сент-Пол и начала скандировать лозунги с критикой в адрес иммиграционной политики Вашингтона и в поддержку активистки Рене Гуд. В Миннеаполисе (штат Миннесота) 7 января во время операции по поиску нелегальных иммигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от протестовавшей против их действий женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из сотрудников службы открыл огонь по водителю из табельного оружия. Гуд умерла от полученных ранений. Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия правоохранителей были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты пообещал обеспечить проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего. В городе продолжаются масштабные акции протеста.