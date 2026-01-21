El Pais: Испания получила приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе

По информации газеты, Мадрид пока еще не принял решение по своему участию

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. Правительство Испании получило приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники в кабмине.

По их информации, Мадрид "пока еще не принял решение". Испания ведет консультации по данному вопросу со своими союзниками и партнерами, которые также были приглашены к участию в "Совете мира". Как пишет издание, Трамп уже ясно дал понять, что ему не нравится, когда какие-то страны отказываются от его предложения.

Ранее лидеры ряда стран получили от США предложения войти в состав "Совета мира". Начало работы органа предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.