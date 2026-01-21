Лидер партии "Движение за Францию": республика должна выйти из ЕС

Филипп де Вилье отметил, что Евросоюз стал "расходным материалом" для США на фоне введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин

Глава правой партии "Движение за Францию" Филипп де Вилье © Le Segretain/ Getty Images

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Франция должна покинуть Евросоюз и начать укреплять свой суверенитет. Такое мнение выразил глава правой партии "Движение за Францию" Филипп де Вилье.

"Мечта [о процветающей Европе] превратилась в кошмар. Нам следует уйти [из ЕС]", - написал политик в колонке для газеты Le Journal du Dimanche.

По словам де Вилье, в ближайшее время Евросоюз может "умереть", поскольку он "поражен тремя смертельными болезнями": споры с США о статусе Гренландии, сельскохозяйственный кризис и военная поддержка Украины. Помимо этого, Евросоюз стал "расходным материалом" для США на фоне введения президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин, а власти все чаще преследуют тех, кто выражает точку зрения, отличающуюся от позиции Брюсселя.

Как считает политик, Франция должна выйти из ЕС и укреплять свой суверенитет, в частности в области законодательства, судебной власти, финансовой политики, а также в том, что касается "права объявлять войну".

20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что НАТО и ЕС находятся в глубочайшем кризисе, а ОБСЕ "дышит на ладан".