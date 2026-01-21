Лидер партии "Движение за Францию": республика должна выйти из ЕС
ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Франция должна покинуть Евросоюз и начать укреплять свой суверенитет. Такое мнение выразил глава правой партии "Движение за Францию" Филипп де Вилье.
"Мечта [о процветающей Европе] превратилась в кошмар. Нам следует уйти [из ЕС]", - написал политик в колонке для газеты Le Journal du Dimanche.
По словам де Вилье, в ближайшее время Евросоюз может "умереть", поскольку он "поражен тремя смертельными болезнями": споры с США о статусе Гренландии, сельскохозяйственный кризис и военная поддержка Украины. Помимо этого, Евросоюз стал "расходным материалом" для США на фоне введения президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин, а власти все чаще преследуют тех, кто выражает точку зрения, отличающуюся от позиции Брюсселя.
Как считает политик, Франция должна выйти из ЕС и укреплять свой суверенитет, в частности в области законодательства, судебной власти, финансовой политики, а также в том, что касается "права объявлять войну".
20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что НАТО и ЕС находятся в глубочайшем кризисе, а ОБСЕ "дышит на ладан".