ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Лидер партии "Движение за Францию": республика должна выйти из ЕС

Филипп де Вилье отметил, что Евросоюз стал "расходным материалом" для США на фоне введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин
Редакция сайта ТАСС
09:34

Глава правой партии "Движение за Францию" Филипп де Вилье

© Le Segretain/ Getty Images

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Франция должна покинуть Евросоюз и начать укреплять свой суверенитет. Такое мнение выразил глава правой партии "Движение за Францию" Филипп де Вилье.

"Мечта [о процветающей Европе] превратилась в кошмар. Нам следует уйти [из ЕС]", - написал политик в колонке для газеты Le Journal du Dimanche.

По словам де Вилье, в ближайшее время Евросоюз может "умереть", поскольку он "поражен тремя смертельными болезнями": споры с США о статусе Гренландии, сельскохозяйственный кризис и военная поддержка Украины. Помимо этого, Евросоюз стал "расходным материалом" для США на фоне введения президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин, а власти все чаще преследуют тех, кто выражает точку зрения, отличающуюся от позиции Брюсселя.

Как считает политик, Франция должна выйти из ЕС и укреплять свой суверенитет, в частности в области законодательства, судебной власти, финансовой политики, а также в том, что касается "права объявлять войну".

20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что НАТО и ЕС находятся в глубочайшем кризисе, а ОБСЕ "дышит на ладан". 

СШАФранцияТрамп, Дональд