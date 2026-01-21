На Украине изменили графики движения поездов из-за повреждения ж/д инфраструктуры

Обновленный график заработает с 22 января, сообщили в Полтавской областной администрации

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 100 графиков движения поездов изменено на Украине из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Полтавской областной администрации.

По их данным, компания "Укрзализныця" ("Укржелдорога") пересмотрела более 100 графиков пригородных поездов в различных регионах страны для разгрузки участков с наиболее интенсивным потоком. Обновленный график движения заработает с 22 января. До этого пригородные поезда могут задерживаться на один-два часа.

Ранее было изменено движение поездов в Сумской области на севере страны.