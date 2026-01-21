МВБ США заявило о депортации 3 млн мигрантов за первый год президентства Трампа

Из них 2,2 млн покинули страну добровольно по программе самодепортации, сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, подводя окончательные итоги первого года работы администрации президента Дональда Трампа, заявила о депортации с территории страны 3 млн мигрантов, из которых 2,2 млн покинули ее добровольно по программе самодепортации.

"За первый год работы администрации президента Трампа порядка 3 млн нелегальных мигрантов покинули США благодаря инициированной администрацией Трампа кампании по борьбе с нелегалами. 2,2 млн покинули территорию США самостоятельно, еще более 675 тыс. были депортированы в принудительном порядке", - написала Ноэм в X.

В декабре 2025 года министерство сообщало о депортации из страны в общей сложности 2,5 млн иностранцев, 1,9 млн из которых покинули страну по программе самодепортации.

С момента своей инаугурации в качестве 47-го президента США 20 января 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Американский лидер высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.