Bild: в Европе опасаются, что Трамп в Давосе объявит о новой альтернативе ООН

По информации газеты, для этой цели американский лидер мог бы использовать создаваемый по его инициативе "Совет мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Европейские правительства опасаются, что президент США Дональд Трамп может оказать на них сильное давление, выдвинув предложение о создании нового международного органа - фактически альтернативы ООН под его руководством. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в Европе царит сильное беспокойство в преддверии выступления Трампа в среду днем на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщили источники газеты, президент США может использовать визит в Давос для создания конкурирующей с ООН организации и дальнейшего усиления своего влияния на мировую политику. Для этой цели Трамп мог бы использовать создаваемый по его инициативе "Совет мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Первоначально предполагалось, что данный орган будет контролировать работу вновь созданного правительства в секторе Газа. Однако Газа, как указывает Bild, практически не фигурирует в уставе "Совета мира", который недавно был обнародован. Вместо этого организация должна "обеспечивать мир в районах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой", таким образом, ее деятельность должна выходить далеко за пределы Газы, утверждает издание. Трампу будет предоставлено не только руководство советом, но и право отменять решения других членов и в одностороннем порядке назначать своего преемника, подчеркивает Bild.

По данным источников газеты, правительство США практически не информировало европейские государства о составе участников "Совета мира". Кроме того, высказывались опасения, что отказ от участия может разозлить президента США. Сама идея заключения Трампом соглашений с Китаем и Россией в рамках работы совета, но без участия европейских стран, представляла бы собой огромную потерю влияния для Европы, утверждает Bild.

Приглашения войти в состав "Совета мира" по Газе были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение изучается.

Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который, в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января. По информации газеты The Wall Street Journal, проект устава "Совета мира" предполагает, что он сможет заниматься не только сектором Газа, но и другими районами, "затронутыми конфликтами".