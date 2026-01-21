Алиев поблагодарил Трампа за приглашение Азербайджана в "Совет мира" по Газе

Азербайджанский лидер подчеркнул, что его страна присоединяется к структуре, разделяя ее "благородную миссию прекратить конфликт в секторе Газа и построить более безопасное и процветающее будущее для всех пострадавших от этого затянувшегося конфликта"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

БАКУ, 21 января. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за приглашение его страны присоединиться к "Совету мира" в качестве страны-учредителя, подчеркнув, что Баку разделяет миссию этой структуры.

"Я принимаю это приглашение как знак взаимовыгодного и основанного на взаимном уважении партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, а также как признание роли Азербайджана в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях", - говорится в письме Алиева, адресованном американскому президенту.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что его страна присоединяется к "Совету мира", "разделяя его благородную миссию прекратить конфликт в секторе Газа и построить более безопасное и процветающее будущее для всех пострадавших от этого затянувшегося конфликта".

"Верю, что "Совет мира" станет эффективной международной организацией и с успехом выполнит возложенную на него миссию", - отмечается в послании.

В среду МИД Азербайджана сообщил, что Баку принял предложение Трампа войти в "Совет мира" по Газе в качестве государства-учредителя.

Израиль и движение ХАМАС 9 октября 2025 года при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Трамп ранее заявлял, что возглавит "Совет мира", который должен взять на себя внешнее управление Газой на переходный период. Глава вашингтонской администрации в ноябре сообщил, что эта структура будет включать лидеров "очень важных и очень уважаемых государств".