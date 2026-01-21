Bild: правительство ФРГ запросило встречу Мерца с Трампом на форуме в Давосе

По информации газеты, американская сторона также выразила заинтересованность в этом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп © Evan Vucci - Pool/ Getty Images

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Правительство Германии запросило встречу канцлера ФРГ Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, американская сторона (Трамп прибывает с делегацией из 300 человек) также выразила заинтересованность в этом. Однако дата и место встречи пока не определены. Как утверждают источники в правительстве ФРГ, к ним может присоединиться и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Что касается возможной стратегии переговоров, то, как подчеркивает газета, Мерц, вероятно, согласится с Трампом по ключевым вопросам. Еще в понедельник после заседаний комитета ХДС канцлер ФРГ отметил, что, по его мнению, американцы правы, настаивая на необходимости усиления военной защиты Крайнего Севера. Однако он хочет дать понять Трампу, что это должна быть ответственность всего альянса НАТО, поэтому в Гренландии следует проводить больше учений, указывает издание.

Кроме того, у Мерца, как утверждает Bild, "есть рычаги влияния - потенциальные ответные пошлины ЕС на сумму €93 млрд". Канцлер ФРГ вряд ли будет напрямую угрожать Трампу этим, но он предельно ясно даст понять, что Европа едина и не позволит себя разделить, если Трамп будет занимать твердую позицию, резюмирует газета.

Ранее Мерц заявлял, что планирует встретиться с Трампом в среду, 21 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе в связи с угрозами президента США ввести новые пошлины против ряда стран, включая ФРГ. 21 января министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Трамп прибудет в Давос с опозданием примерно на три часа. Ранее самолет с американским лидером на борту вылетел в Цюрих после приземления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном из-за неполадок. По данным пресс-пула Белого дома, Трамп пересел на самолет меньшего размера. Решение вернуться на авиабазу Эндрюс было принято после выявления неполадок в работе бортового электрооборудования.