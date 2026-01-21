Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Алан Гаглоев подписал соответствующий указ

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЦХИНВАЛ, 21 января. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписал указ об отставке правительства, сообщила пресс-служба главы закавказской республики.

"В соответствии с частью 2 статьи 75 и частью 3 статьи 76 Конституции Республики Южная Осетия, подпунктом "а" пункта 2 статьи 6 конституционного закона Республики Южная Осетия "О правительстве Республики Южная Осетия" постановляю: освободить Джуссоева Константина Хасановича от должности председателя правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению; объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия", - говорится в подписанном президентом указе.