ТАСС: самолет Трампа по пути в Давос не пролетал над Гренландией

© Andrew Harnik/ Getty Images

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Самолет президента США Дональда Трампа по пути в Давос не пролетал над Гренландией и не входил в подконтрольное ей воздушное пространство. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

"Борт американского президента по пути в Швейцарию не входил в воздушное пространство, контролируемое диспетчерами Гренландии, и пролетел гораздо южнее", - сказал собеседник агентства. В частности, над севером Атлантического океана борт находится в зоне ответственности канадских диспетчеров, а затем был передан на контроль британским диспетчерам, отвечающим за трафик над северо-восточной частью Атлантики.

Как ожидается, Трамп в Давосе примет участие во Всемирном экономическом форуме.