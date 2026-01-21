Рютте: Европа должна благодарить Трампа за то, что он заставил ее вооружиться

Генсек НАТО отметил, что президент США заставил ее "проснуться"

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Страны Европы должны быть благодарны президенту США Дональду Трампу за то, что он заставил их вооружиться. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая на дискуссионной сессии о безопасности Европы на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Возможно, я не на одной волне с вами, поскольку я защищаю Дональда Трампа. Но Европа должна быть благодарна Трампу за то, что он заставил нас проснуться и начать создавать новые военные возможности. Думаете, если бы не было Трампа, мы бы приняли ключевое решение о повышении военных расходов до 5% ВВП? Ничего этого не было бы", - сказал Рютте.