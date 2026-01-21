Эрдоган назвал продуктивным телефонный разговор с Трампом по сирийской теме

По словам президента Турции, политики обсудили множество важнейших вопросов

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, обсудив с ним ситуацию в Сирии.

"Я провел телефонный разговор с Трампом. Это были продуктивные переговоры. Мы обсудили множество важнейших вопросов, которые будут способствовать обеспечению безопасности Сирии, включая совместную борьбу с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - сказал Эрдоган во время выступления в парламенте.

Он также выразил надежду на то, что "с выполнением соглашения (между курдской коалицией "Силы демократической Сирии", СДС, и Дамаском - прим. ТАСС) другие территории, находящиеся под контролем организации СДС, и проживающее там мирное население как можно скорее обретут свободу, и таким образом будет построена единая Сирия".