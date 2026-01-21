Египет присоединится к "Совету мира" по Газе

Приглашение было направлено президенту арабской республики Абдель Фаттаху ас-Сиси

Редакция сайта ТАСС

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси © AP Photo/ Markus Schreiber

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Египет согласился войти в состав "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа, созданного президентом США Дональдом Трампом. Приглашение было направлено президенту арабской республики Абдель Фаттаху ас-Сиси, сообщил МИД.

"Президент США Дональд Трамп направил своему египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси приглашение присоединиться к "Совету мира". Египет приветствует этот шаг и объявляет о своем согласии присоединиться к организации", - говорится в сообщении.