Уиткофф: Киев преуменьшает прогресс на переговорах

По словам спецпосланника президента США, на встречах в прошедшие выходные удалось достичь "еще более значительных успехов"

Редакция сайта ТАСС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Ludovic Marin, Pool photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф считает, что Украина преуменьшает прогресс, достигнутый на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Читайте также Встреча Путина с Уиткоффом намечена на 22 января. Американцы говорят о прогрессе

"Украинцы сказали, что прогресс [на переговорах по вопросу мира] уже на 90% достигнут, я с ними согласен. Хотя на самом деле, думаю, за прошедшие выходные мы добились еще более значительных успехов. <...> Я не знаю, что будет в ближайшие несколько недель, но я знаю, что в последние шесть-семь недель после переговоров в Женеве мы добились большего прогресса, чем говорят украинцы. Но сейчас я воспользуюсь их словами. По словам украинцев, прогресс больше, чем за последние три-четыре года", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.