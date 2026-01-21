США рассчитывают, что Франция присоединится к "Совету мира" по Газе

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф отметил, что в ближайшие сутки пройдет серия переговоров США со странами, которым ранее были разосланы приглашения на участие в работе совета

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Tom Nicholson/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон рассчитывает на согласие президента Франции Эмманюэля Макрона на участие республики в работе "Совета мира", который намерен учредить президент США Дональд Трамп.

"Я надеюсь на это. Мне нравится президент Макрон, и я надеюсь, что он присоединится к нам. Их (Франции - прим. ТАСС) участие было бы очень полезным", - отметил Уиткофф в интервью телекомпании CNBC.

Он также добавил, что в ближайшие сутки пройдет серия переговоров США со странами, которым ранее были разосланы приглашения на участие в работе "Совета мира".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Макрон не планирует принимать приглашение американского лидера присоединиться к создаваемому им "Совету мира". По данным агентства, французский президент полагает, что устав новой организации выходит за рамки вопросов, касающихся сектора Газа, и это вызывает серьезные опасения. Как отмечает источник, Париж в связи с этим особенно обеспокоен необходимостью соблюдения принципов и институциональных рамок ООН, которые Франция считает не подлежащими обсуждению. Эту информацию позднее подтвердил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Трамп в связи с этим заявил, что Соединенные Штаты намерены ввести пошлины в размере 200% на французские вина, в том числе и на шампанское, чтобы заставить Макрона принять участие в работе "Совета мира".

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.