США надеются, что Россия и Украина присоединятся к "Совету мира"

Приглашения на участие отправили российскому лидеру Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, отметил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Вашингтон пригласил присоединиться к "Совету мира" для управления сектором Газа Россию и Украину и ожидает согласия от обеих стран.

"Мы отправили президенту [РФ Владимиру] Путину приглашение присоединиться к "Совету мира". То же самое и с <...> Зеленским. Так что давайте надеяться, я хочу быть оптимистом в этом вопросе. Я думаю, что мы получим положительный ответ от обоих", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV.