В ФРГ задержали женщину с гражданством Украины по подозрению в шпионаже для РФ

По делу проходят еще двое подозреваемых, которые скрываются от следствия

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Федеральное ведомство по уголовным делам Германии задержало 21 января в Берлине женщину с двойным германо-украинским гражданством по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщили в пресс-службе генерального прокурора ФРГ.

По ее данным, речь идет о женщине по имени Илона В. Ордер на ее арест был выдан 30 января 2025 года. Сотрудники уголовного ведомства, помимо задержания подозреваемой, провели обыски в месте ее проживания. Кроме того, по делу проходят еще два неназванных подозреваемых, они скрываются от следствия, но по адресу их проживания также прошли обыски. Следственные мероприятия проходили в районах Хафельланд (федеральная земля Бранденбург), Арвайлер (федеральная земля Рейнланд - Пфальц) и в городе Мюнхен (Бавария).

По версии следствия, задержанная поддерживала контакт с российскими спецслужбами, якобы передавая информацию, имевшую отношение к конфликту на Украине, в том числе данные о различных политических собраниях в ФРГ. Следствие также утверждает, что Илона В. с целью сбора информации обращалась к бывшим сотрудникам "из структурных подразделений Министерства обороны Германии", с которыми была знакома. По данным агентства DPA, речь идет о бывших служащих Бундесвера (ВС ФРГ), которые вышли на пенсию. Являются ли они двумя подозреваемыми, в пресс-службе генпрокурора не уточнили.

Ожидается, что вскоре Илона В. предстанет перед следственным судьей Федерального верховного суда в Карлсруэ (федеральная земля Баден - Вюртемберг), который изберет ей меру пресечения.