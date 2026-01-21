Пакистан принял предложение США присоединиться к "Совету мира" для Газы

В МИД исламской республики надеются, что создание этой структуры позволит предпринять конкретные шаги по достижению окончательного прекращения огня, дальнейшему увеличению гуманитарной помощи палестинцам, а также восстановлению Газы

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 21 января. /ТАСС/. Пакистан принял предложение президента США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира", который будет управлять сектором Газа. Об этом сообщил МИД исламской республики.

"Пакистан выражает надежду, что создание этой структуры позволит предпринять конкретные шаги по достижению окончательного прекращения огня, дальнейшему увеличению гуманитарной помощи палестинцам, а также восстановлению Газы", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Приглашения войти в состав "Совета мира" по Газе были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту РФ Владимиру Путину. Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который, в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.