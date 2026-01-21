Мерц не будет присутствовать на церемонии подписания устава "Совета мира"

Представитель кабмина ФРГ объяснил, что это связано с графиком канцлера Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц не будет присутствовать на церемонии подписания в Давосе устава "Совета мира" по управлению Газой. Об этом журналистам сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер.

Он отметил, что причины отсутствия Мерца на церемонии связаны с графиком канцлера Германии. "Канцлер ФРГ покинет Давос сразу после своего выступления в четверг утром, так как в Брюсселе запланированы предварительные переговоры. Это означает, что церемония [создания "Совета мира"] состоится после того, как канцлер ФРГ уже уедет", - сказал Майер. Американская сторона, по его словам, была соответствующим образом проинформирована.

При этом представитель правительства ФРГ подчеркнул, что Германия благодарна за приглашение присоединиться к совету. "Мы разделяем цель служения миру в этом регионе. В частности, мы хотим внести свой вклад в прочное урегулирование конфликта в Газе. Соответственно, мы изучаем это предложение и, безусловно, дадим соответствующий ответ в надлежащее время", - подчеркнул Майер.

Приглашения войти в состав "Совета мира" по Газе были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение изучается.

Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который, в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.