Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении
Редакция сайта ТАСС
13:46
обновлено 14:00
ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении, ее некоторые части стали неузнаваемыми. Такую оценку он озвучил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Некоторые места в Европе, откровенно говоря, более неузнаваемы. Можно об этом спорить, но здесь нет предмета спора", - заявил Трамп. По его оценке, изменения носят "крайне негативный" характер. "Я люблю Европу, я желаю Европе добра, но в последние десятилетия она движется в неверном направлении", - добавил американский лидер, отметив, что европейским странам вредят, в частности, "бесконтрольная миграция, бесконечный импорт", а также зеленая энергетика.