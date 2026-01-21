Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении

Президент США назвал некоторые места в Европе неузнаваемыми

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении, ее некоторые части стали неузнаваемыми. Такую оценку он озвучил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Некоторые места в Европе, откровенно говоря, более неузнаваемы. Можно об этом спорить, но здесь нет предмета спора", - заявил Трамп. По его оценке, изменения носят "крайне негативный" характер. "Я люблю Европу, я желаю Европе добра, но в последние десятилетия она движется в неверном направлении", - добавил американский лидер, отметив, что европейским странам вредят, в частности, "бесконтрольная миграция, бесконечный импорт", а также зеленая энергетика.