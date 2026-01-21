Fox: Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме

Самолет американского лидера сначала прилетел в Цюрих, откуда Дональд Трамп на вертолете добрался до места проведения форума

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп (в центре) © REUTERS/ Jonathan Ernst

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибыл в Давос, где примет участие в мероприятиях по линии Всемирного экономического форума. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Самолет американского лидера сначала прибыл в Цюрих, откуда Трамп на вертолете долетел до места проведения форума. Глава Белого дома, сойдя с трапа, в сопровождении охраны направился к автомобилю.

Пул журналистов Белого дома передает, что на расположенном неподалеку склоне горы замечена надпись "остановите войны сейчас".