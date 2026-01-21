В Абхазии надеются, что новые правила на границе не сильно повлияют на турпоток

СУХУМ, 21 января. ТАСС/. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа в интервью ТАСС выразил надежду, что новые правила пересечения российско-абхазской границы несовершеннолетними гражданами Российской Федерации не окажут особого влияния на туристический поток в республику.

Ранее миграционная служба России сообщила, что с 20 января выезд несовершеннолетних граждан из России за границу невозможен по свидетельству о рождении, для осуществления таких поездок требуется загранпаспорт. Российский союз туризма заявлял, что невозможность путешествовать с детьми по свидетельствам о рождении может привести к снижению спроса среди российских туристов на отдых в Абхазии, куда едут в основном семьями.

"Очень надеемся на осознанность людей и на то, что они подготовят документы для своих детей, и туристический сезон 2026 года не станет хуже прошлогоднего, когда в Абхазии на отдыхе и экскурсиях побывали 1 млн 680 тыс. человек", - сказал глава Минтуризма.

По словам Логуа, как только стало известно о предстоящих изменениях правил перехода границы несовершеннолетними, с ноября 2025 года Минтуризма систематически обращалось к российским туроператорам и партнерам, которые работают с Абхазией, чтобы они на своих ресурсах везде предупреждали граждан, планирующих отдохнуть в республике, о необходимости оформления загранпаспортов для своих детей.

"Мы говорим с туроператорами, сейчас бронирования идут хорошо, но <…> люди в электронном формате забронировали, они же там не показывают паспорт - кто из них подготовил документы, кто нет, мы пока сказать не можем, но надеемся, что люди осознанно подойдут к этому вопросу и подготовят документы. Очень надеемся и ждем у себя россиян с детьми", - резюмировал министр.