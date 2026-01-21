FT: главу Минторга США освистали на организованном ВЭФ ужине в Давосе

По информации газеты, воинственные заявления Говарда Латника были встречены насмешками

Министр торговли США Говард Латник © REUTERS/ Denis Balibouse

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Министра торговли США Говарда Латника освистали за его выступление на ужине в Давосе, организованном временным сопредседателем Всемирного экономического форума, генеральным директором американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, воинственные заявления Латника были встречены насмешками. Источники также отметили, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард ушла с ужина во время речи главы американского Минторга, а Финку пришлось просить присутствующих сохранять спокойствие.

Ежегодное заседание ВЭФ под лозунгом "Дух диалога" проходит в Давосе 19-23 января. Программа мероприятия построена вокруг пяти ключевых глобальных вызовов, главный из которых - сотрудничество в более нестабильном мире.