Мерц: решение ЕП по соглашению с MERCOSUR не учитывает геополитическую ситуацию

Канцлер Германии назвал его прискорбным

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение Европарламента (ЕП) рассмотреть в суде ЕС заключенное Еврокомиссией соглашение о свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) не учитывает геополитическую ситуацию.

"Решение Европейского парламента по соглашению с MERCOSUR прискорбно. Оно не учитывает геополитическую ситуацию. Мы убеждены в законности соглашения. Больше никаких задержек. Соглашение теперь должно применяться на временной основе", - написал Мерц в X.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию в поддержку обращения в суд ЕС на предмет соответствия нормам Евросоюза соглашения о свободной торговле с MERCOSUR.

17 января в Парагвае между Евросоюзом и странами MERCOSUR было подписано соглашение о свободной торговле. Поддержали договоренность в первую очередь Германия и страны Северной Европы, которые заинтересованы в снижении таможенных пошлин на продукцию автомобильной, химической и фармацевтической промышленности, поставляемую из ЕС в Южную Америку. В то же время против документа выступают Австрия, Венгрия, Ирландия, Польша и Франция, не желающие, чтобы дешевая аграрная продукция из Южной Америки свободно поступала на европейский рынок.

MERCOSUR - торгово-экономическое объединение, основанное Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Совокупная территория этих стран составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения приближается к 300 млн человек. Объем торговли между ЕС и MERCOSUR превышает €112 млрд, взаимный импорт и экспорт обоих объединений сбалансирован.