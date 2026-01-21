Трамп: многие регионы уничтожаются из-за ошибок руководства некоторых стран

Президент США не назвал государства, которые имеет в виду

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Многие регионы уничтожаются из-за неверных решений руководства некоторых стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Если честно, многие части мира уничтожаются прямо у нас на глазах, и лидеры даже не понимают, что происходит, а те, которые понимают, ничего не предпринимают", - сказал американский лидер. Он говорил о последствиях политики в нескольких западных странах, предусматривающей "постоянное наращивание государственных расходов, бесконтрольную массовую миграцию и бесконечный импорт из-за рубежа". Трамп также связал эти последствия с развитием возобновляемой энергетики.

Трамп не назвал страны, которые имеет в виду.