Трамп: США заинтересованы в сильных союзниках

По этой причине Европе следует менять свою политику, считает американский президент

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Вашингтон заинтересован в сильных союзниках, поэтому Европе следует менять свою политику. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Вопросы энергетики, торговли, иммиграции и экономического роста должны быть центральными для любого, кто заинтересован в сильном и едином Западе. Европе следует делать свое дело, им необходимо отказаться от культуры, которую они создали за последние 10 лет. То, что они делают с собой, это ужасно, они разрушают себя. Мы хотим сильных союзников, а не значительно ослабленных. Мы хотим, чтобы Европа была сильной", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.