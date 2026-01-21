Трамп: Гренландия нужна США ради безопасности, а не редкоземов

Американский президент также заявил, что эта территория представляет собой "огромный незащищенный остров, который на самом деле является частью Северной Америки"

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Присоединение Гренландии необходимо США для обеспечения стратегической безопасности, а не для добычи на острове редкоземельных металлов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Чтобы добраться до этих редкоземов, необходимо пробраться сквозь сотни метров льда. Это не та причина, по которой она нам нужна. Она нам нужна для стратегической национальной и международной безопасности", - сказал он.

Трамп также заявил, что Гренландия представляет собой "огромный незащищенный остров, который на самом деле является частью Северной Америки". "Это наша территория, поэтому она представляет собой основной интерес для безопасности США", - добавил он.