Пашинян: на армяно-азербайджанской границе установлен идеальный мир

Премьер-министр Армении заявил, что Ереван продолжает дипломатические усилия по укреплению и институционализации мира в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © AP Photo/ Pamela Smith

ЕРЕВАН, 21 января. /ТАСС/. Идеальный мир установлен на армяно-азербайджанской границе. Об этом в ходе правительственного часа в парламенте Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян, трансляцию вели местные телеканалы.

Армянский премьер подчеркнул, что официальный Ереван продолжает дипломатические усилия по укреплению и институционализации мира в регионе. При этом он сообщил, что армянские власти никогда не теряли бдительности и держат в центре внимания те вопросы, которые были указаны в докладе Службы внешней разведки Армении.

"Но, хочу сказать, что по положению на 21 января 2026 года по периметру границы Армении и Азербайджана - идеальный мир, идеальный мир",- сказал Пашинян.

При этом он обратил внимание на изменение атмосферы между Ереваном и Баку, в том числе и во взаимной риторике. "Эта риторика демонстрирует первые элементы прогресса, и я хочу это приветствовать", - сказал глава армянского правительства.

Служба внешней разведки Армении 20 января опубликовала ежегодный доклад о внешних рисках для республики в 2026 году, в котором заявляет, что Баку усилил пропаганду о "возврате Западного Азербайджана". Отмечается, что продвигаемые Азербайджаном на государственном уровне дискурсы о так называемом Западном Азербайджане и "возвращении западных азербайджанцев", а также сопутствующие им действия являются существенным негативным и рискованным фактором для построения мира.