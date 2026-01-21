МИД Армении: в республике нет уголовного преследования за пророссийские взгляды

Глава армянского дипведомства Арарат Мирзоян указал, что уголовное преследование ведется в том случае, когда заявления "содержат угрозу суверенитету, территориальной целостности или призывы к свержению конституционного строя" в стране

ЕРЕВАН, 21 января. /ТАСС/. Глава МИД Арарат Мирзоян заявил, что в Армении нет уголовного преследования за выражение пророссийских политических взглядов.

"Уголовных преследований с таким обоснованием - за политическую деятельность - в Армении нет. Эти сведения не соответствуют действительности", - сказал министр в ходе правительственного часа в парламенте, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о мэре Гюмри Вардане Гукасяне. Как уточнил Мирзоян, уголовное преследование ведется в том случае, когда политические заявления "содержат угрозу суверенитету, территориальной целостности или призывы к свержению конституционного строя" в республике.

20 января глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что выступающие за сотрудничество с Россией армянские политики не будут подвергаться преследованиям. В частности, он назвал мэра города Гюмри Вардана Гукасяна, "которому вменяется в вину то, что он призвал рассмотреть возможность присоединения Армении к союзу России и Белоруссии".