Трамп: ракеты будут летать над Гренландией в случае войны

США необходимо полное право собственности на остров, так как защищать арендованную территорию невозможно ни юридически, ни психологически, подчеркнул американский лидер

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае начала глобального конфликта основные боевые действия и полеты ракет будут происходить непосредственно над территорией Гренландии.

"Подумайте об этом, эти ракеты будут пролетать прямо над центром этого куска льда, - сказал Трамп, обращаясь к участникам Всемирного экономического форума в Давосе. - Если будет война, то большая часть действий будет происходить на этом куске льда". По его словам, именно поэтому США необходимо полное право собственности на остров, так как защищать арендованную территорию невозможно ни юридически, ни психологически.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон добивается передачи законного титула на владение землей для обеспечения надежной обороны. Он отметил, что никто не захочет защищать "лицензионное соглашение или аренду" в условиях реального военного столкновения посреди океана.